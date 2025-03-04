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04.03.2025, 15:11

Любовь к охоте обошлась трем казахстанцам в 119 млн тенге

Новости Казахстана 0 603

Трое жителей Сатпаева признаны виновными в незаконной охоте на сайгаков и должны выплатить 119 млн тенге. Им также назначено 8 лет лишения свободы, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

Фото: rosguard.gov.ru
Фото: rosguard.gov.ru

Согласно информации из официального Telegram-канала суда, Сатпаевский городской суд рассмотрел дело в отношении обвиняемых в незаконной охоте, совершенной преступной группой с причинением особо крупного ущерба, а также в уничтожении сайгаков и незаконном обороте их частей (п.2 ч.6 ст.337, п.2 ч.3 ст.339 УК).

"Трое жителей Сатпаева заранее подготовились и выехали на охоту на сайгаков, зная об угрозе их исчезновения, введении запрета на охоту. Позже в гараже их дома были обнаружены и изъяты более 23 туш сайгаков, их части, дериваты, охотничьи ружья, пули и гильзы. Таким образом, по их вине государству причинен значительный материальный ущерб в 119 млн тенге", – говорится в решении суда.

В суде отметили, что обвиняемые признали вину частично, однако их причастность была подтверждена собранными и изученными доказательствами.

При вынесении приговора суд принял во внимание общественную опасность преступления, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства.

Смягчающими факторами стали наличие у осужденных малолетних детей, постоянная работа и проживание, а также отсутствие судимостей.

Отягчающим обстоятельством суд признал тяжесть совершенного преступления и отсутствие возмещения ущерба.

По итогам рассмотрения дела суд первой инстанции приговорил обвиняемых к 8 годам лишения свободы, а также запретил занимать определенные должности или вести определенную деятельность сроком на 10 лет. Кроме того, с них взыскали 119 млн тенге в солидарном порядке.

Апелляционный суд изменил приговор, сократив срок запрета на занятие определенной деятельностью до 5 лет (п.2 ч.3 ст.339 УК). Решение уже вступило в законную силу.

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