Минпросвет: зарплата половины учителей в Казахстане достигла 581 тысячи тенге в месяц

Зарплата сельских учителей на 25% превышает зарплату городских коллег, сообщили в Министерстве просвещения, передает Lada.kz
По данным Министерства просвещения Казахстана, половина учителей в стране работает на полторы ставки (24 часа в неделю) и зарабатывает в среднем 581 тысячу тенге в месяц.
В прошлом году средняя зарплата педагогов за одну ставку (16 часов в неделю) составляла 352 тысячи тенге в городах и 435 тысяч тенге в сельской местности. При этом значительная часть учителей берёт на себя дополнительную нагрузку.
Зарплата учителей формируется с учётом нескольких факторов: уровня образования, квалификации, стажа, объёма нагрузки, а также дополнительных выплат за условия труда, наличие академической степени, наставничество и внеурочную деятельность.
Педагоги с разными квалификационными категориями получают дополнительные выплаты:
Особая поддержка оказывается сельским педагогам – их зарплаты на четверть выше, чем у коллег в городах.
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