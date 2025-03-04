Минпросвет: зарплата половины учителей в Казахстане достигла 581 тысячи тенге в месяц

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По данным Министерства просвещения Казахстана, половина учителей в стране работает на полторы ставки (24 часа в неделю) и зарабатывает в среднем 581 тысячу тенге в месяц.

В прошлом году средняя зарплата педагогов за одну ставку (16 часов в неделю) составляла 352 тысячи тенге в городах и 435 тысяч тенге в сельской местности. При этом значительная часть учителей берёт на себя дополнительную нагрузку.

Зарплата учителей формируется с учётом нескольких факторов: уровня образования, квалификации, стажа, объёма нагрузки, а также дополнительных выплат за условия труда, наличие академической степени, наставничество и внеурочную деятельность.

Педагоги с разными квалификационными категориями получают дополнительные выплаты:

педагог-мастер – 50%;

педагог-исследователь – 40%;

педагог-эксперт – 35%;

педагог-модератор – 30%.

Особая поддержка оказывается сельским педагогам – их зарплаты на четверть выше, чем у коллег в городах.