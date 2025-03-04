Глава Нацбанка раскрыл планы по использованию пенсионных накоплений

Национальный банк Казахстана готов выделить дополнительные 500 млрд тенге из средств ЕНПФ на финансирование проектов государственных холдингов «Байтерек» и «Самрук-Қазына». Об этом сообщает LS со ссылкой на главу Нацбанка Тимура Сулейменова, передает Lada.kz

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"Нацбанк готов рассмотреть увеличение лимита инвестирования госхолдингам "Байтерек" и "Самрук-Казына" дополнительно на сумму до 500 млрд тенге после его освоения. Это хотел бы я отметить сегодня. Мы утвердили необходимые внутренние решения. Поэтому Нацбанк будет готов начать финансирование новых проектов в течение пяти дней после принятия решения правительством и регистрации проспектов выпуска данных облигаций", – сообщил он.

В целом, в прошлом году лимит инвестиций из ЕНПФ составляет 1,4 трлн тенге. Размещение средств происходит через выпуск облигаций на Казахстанской фондовой бирже по рыночным ставкам.

Также Сулейменов напомнил, что в 2024 году из ЕНПФ было изъято 612 млрд тенге, из которых 386 млрд тенге направили на транспортную инфраструктуру (173 млрд тенге) и агропромышленный комплекс (213 млрд тенге).

Кроме того, он призвал ускорить принятие постановления правительства о новых правилах экспертизы проектов, финансируемых из Нацфонда. Документ был разработан еще весной 2024 года.

"Этот механизм предполагает стратегическую и комплексную оценку проекта. В обязательном порядке будут рассматриваться альтернативные и дополнительные источники финансирования. Это минимизирует риски, повысит эффективность реализации, а также обеспечит рыночное софинансирование", – пояснил он.

В заключение он подчеркнул, что средства Нацфонда будут направляться исключительно на развитие критически важной инфраструктуры и реализацию проектов национального значения.