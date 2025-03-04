В отношении экс-главы КФФ Адилета Барменкулова возбуждено уголовное дело

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) инициировало досудебное расследование в отношении бывшего руководства Казахстанской федерации футбола (КФФ), сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу ведомства, передает Lada.kz

Фото: kff.kz

«На поступающие запросы со стороны СМИ сообщаем, что АФМ действительно начато досудебное расследование в отношении бывшего руководства Казахстанской федерации футбола», - говорится в сообщении.

По данным агентства, все следственные мероприятия осуществляются в полном соответствии с законодательными нормами.

В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК дополнительные подробности расследования не разглашаются.

Напомним, что 22 марта КазТАГ сообщал о том, что генеральная прокуратура не стала отрицать наличие криминального прошлого у главы КФФ Адилета Барменкулова.

На фоне усиливающейся критики в его адрес КазТАГ в мае направил повторный запрос в генеральную прокуратуру, а также в антикоррупционные органы и администрацию президента. Впоследствии администрация президента переадресовала запрос профильным ведомствам, включая министерство туризма и спорта. Однако официальные ответы сводились к тому, что руководство КФФ самостоятельно принимает решения о своем составе.

Кроме того, агентство ранее сообщало, что скандалы, связанные с персоной президента КФФ Адилета Барменкулова, могут выйти на международный уровень. Так, 13 июля появилась информация о том, что он находится под следствием УЕФА.

8 ноября СМИ сообщали о его скорой отставке с поста главы КФФ. Позже появились сведения, что вместе с ним должности покинут и другие сотрудники, ранее работавшие в «Казахмысе».