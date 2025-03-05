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04.03.2025, 19:02

Когда необходимо менять техпаспорт автомобиля: напоминание для казахстанцев

Новости Казахстана 0 769

Сегодня, 4 марта 2025 года, Государственная корпорация «Правительство для граждан» напомнила владельцам автомобилей о случаях, когда требуется замена технического паспорта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: kolesa.kz
Фото: kolesa.kz

Основания для замены техпаспорта:

Замена документа необходима в следующих случаях:

  • утрата, кража или порча техпаспорта;
  • изменение места жительства владельца транспортного средства (ТС);
  • смена фамилии, имени, отчества владельца ТС или названия юридического лица;
  • внесение изменений в конструкцию автомобиля (переоборудование);
  • перекраска автомобиля в другой цвет;
  • исправление ошибок или несоответствий в регистрационных данных;
  • замена кузова, шасси или рамы транспортного средства.

Как получить новый техпаспорт?

Для оформления нового документа автовладельцу необходимо обратиться в любой специализированный Центр обслуживания населения (спецЦОН).

Необходимые документы:

  • заявление (оформляется непосредственно в спецЦОН);
  • удостоверение личности;
  • квитанция об оплате госпошлины.

Стоимость услуги в 2025 году составляет 4 915 тенге (1,25 МРП).

Дополнительные документы (при необходимости):

В ряде случаев могут понадобиться:

  • прежний техпаспорт и государственные номерные знаки ТС;
  • документ, подтверждающий смену ФИО владельца или наименования юрлица;
  • свидетельство о соответствии внесенных изменений требованиям безопасности (приложение 18 к ТР ТС 018/2011);
  • акт осмотра транспортного средства;
  • документ, подтверждающий право собственности на замененные кузов, шасси или раму.

Важно! Если автовладелец утратил сразу несколько документов, сначала необходимо восстановить удостоверение личности, так как оно потребуется для замены остальных бумаг. Оформить его можно также через ЦОН.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Опаньки, по пункту "изменение места жительства владельца транспортного средства (ТС)" мне нужно менять техпаспорт в связи с переездом в Россию. Интересно как это будет выглядеть?
04.03.2025, 15:50
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