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04.03.2025, 19:58

«Это все кумыс!»: чиновник объяснил запах перегара за рулем

Новости Казахстана 0 344

В Карагандинской области госслужащий был арестован на 15 суток после того, как его задержали сотрудники полиции с признаками алкогольного опьянения. Чиновник отказался проходить медицинское освидетельствование, сославшись на то, что употреблял кумыс, сообщает Lada.kz  со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: youla.ru
Фото: youla.ru

Абайский районный суд рассмотрел административное дело в отношении нарушителя. Согласно материалам дела, 21 февраля дорожная полиция остановила руководителя отдела физической культуры и спорта Абайского района и почувствовала запах алкоголя. Чиновнику предложили пройти тест на алкогольное опьянение, однако он отказался. В результате на него был составлен административный протокол за невыполнение законного требования о проверке на состояние опьянения.

На судебном заседании обвиняемый настаивал на том, что не употреблял спиртные напитки и пил лишь кумыс. Свой отказ от прохождения теста он объяснил недоверием к исправности алкотестера.

Суд отклонил доводы госслужащего и признал его виновным в административном правонарушении. Согласно решению, он был арестован на 15 суток и лишен водительских прав на восемь лет. Помимо этого, суд вынес частное постановление в адрес департамента по делам государственной службы Карагандинской области, который позже прокомментировал ситуацию.

"По информации аппарата акима Абайского района, данный госслужащий находится под стражей. Департамент проведет внеплановую проверку по данному факту. По итогам будет возбуждено дисциплинарное дело с последующим рассмотрением на совете по этике", – сообщили в департаменте.

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