«Это все кумыс!»: чиновник объяснил запах перегара за рулем

В Карагандинской области госслужащий был арестован на 15 суток после того, как его задержали сотрудники полиции с признаками алкогольного опьянения. Чиновник отказался проходить медицинское освидетельствование, сославшись на то, что употреблял кумыс, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: youla.ru

Абайский районный суд рассмотрел административное дело в отношении нарушителя. Согласно материалам дела, 21 февраля дорожная полиция остановила руководителя отдела физической культуры и спорта Абайского района и почувствовала запах алкоголя. Чиновнику предложили пройти тест на алкогольное опьянение, однако он отказался. В результате на него был составлен административный протокол за невыполнение законного требования о проверке на состояние опьянения.

На судебном заседании обвиняемый настаивал на том, что не употреблял спиртные напитки и пил лишь кумыс. Свой отказ от прохождения теста он объяснил недоверием к исправности алкотестера.

Суд отклонил доводы госслужащего и признал его виновным в административном правонарушении. Согласно решению, он был арестован на 15 суток и лишен водительских прав на восемь лет. Помимо этого, суд вынес частное постановление в адрес департамента по делам государственной службы Карагандинской области, который позже прокомментировал ситуацию.