Крупная нарколовушка: кокаин на 100 миллионов тенге конфисковали в Астане

Министерство внутренних дел пресекло крупную поставку кокаина в Астану, оцениваемую в 100 миллионов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Сотрудники подразделения по борьбе с наркопреступностью совместно с представителями службы государственной охраны задержали 24-летнего мужчину.
В ходе обыска в его квартире обнаружены:
По информации пресс-службы МВД РК, изъятые запрещенные вещества на черном рынке оцениваются более чем в 100 миллионов тенге.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
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