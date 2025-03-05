Крупная нарколовушка: кокаин на 100 миллионов тенге конфисковали в Астане

Министерство внутренних дел пресекло крупную поставку кокаина в Астану, оцениваемую в 100 миллионов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: пресс-служба МВД РК

Сотрудники подразделения по борьбе с наркопреступностью совместно с представителями службы государственной охраны задержали 24-летнего мужчину.

В ходе обыска в его квартире обнаружены:

свыше 600 граммов кокаина,

более 130 граммов смолы каннабиса,

свыше 30 граммов масла каннабиса,

оборудование для распространения наркотиков.

По информации пресс-службы МВД РК, изъятые запрещенные вещества на черном рынке оцениваются более чем в 100 миллионов тенге.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.