Россия открыла границу с Беларусью для казахстанских грузоперевозчиков

Казахстанские перевозчики получили доступ к шести пунктам пропуска на российско-белорусской границе , сообщает Lada.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции .

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Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан сообщило о снятии барьеров для казахстанских перевозчиков на российско-белорусской границе, что подтверждает успешное урегулирование спора в рамках ЕАЭС.

С 8 января 2024 года ФСБ России ввела запрет на пересечение российско-белорусской границы иностранными перевозчиками, включая казахстанские компании. Это фактически заблокировало транзит между Европой и Казахстаном, оставив единственный разрешённый пункт пропуска – Езерище – Невель (Лобок).

Казахстанская сторона обратилась в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с доказательствами нарушения условий договора о ЕАЭС. Комиссия подтвердила наличие барьера, после чего Россия приняла решение о снятии ограничений в рамках соглашения о взаимном признании виз.

25 февраля 2025 года ЕЭК официально объявила о восстановлении свободного передвижения казахстанских перевозчиков через российско-белорусскую границу. Теперь доступны шесть пунктов пропуска:

Юховичи – Долосцы

Езерище – Невель

Лиозно – Кругловка

Редьки – Красная Горка

Звенчатка – Дубовичка

Селище – Новозыбков

Таким образом, казахстанские перевозчики вновь могут беспрепятственно осуществлять транзит через территорию России и Беларуси.