В Казахстане скандал из-за школьных учебников: куда ушли 60 млрд тенге?

За последние четыре года в Казахстане было заменено 11 школьных учебников, на что потратили 60 миллиардов тенге. Однако родители и учителя продолжают критиковать качество пособий, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz

Фото: primeminister.kz

Пользовательница соцсетей Мадина Куанышбек возмущена:

«Программа начальной школы слишком сложная, тексты трудны для понимания».

Проблема учебников в стране не нова. Жалобы на технические ошибки, опечатки и чрезмерную сложность заданий звучат регулярно. Издательства объясняют это частыми изменениями образовательных стандартов, которые утверждает Министерство просвещения РК.

К тому же в более чем 500 школах Казахстана не хватает директоров, а дефицит ученических мест превысил 270 тысяч.

Еще в 2020 году бывший министр образования Асхат Аймагамбетов признавал, что авторов учебников не обучали методике их составления, что могло привести к многочисленным ошибкам.