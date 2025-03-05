18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
496.71
531.33
5.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
05.03.2025, 07:52

Школьники на скамье подсудимых: В Актюбинской области начался суд по делу об убийстве подростка

Новости Казахстана 0 534

В Актобе стартовал резонансный судебный процесс по делу об убийстве 14-летнего Нуржана Сыдыка, произошедшем в селе Копа. Подростка жестоко избили старшеклассники и оставили умирать возле заброшенной бани. Следствие выясняло детали преступления на протяжении полугода, и теперь перед судом предстали шесть несовершеннолетних обвиняемых. Родственники погибшего настаивали на открытости процесса, однако представителей СМИ удалили из зала, сообщает Liter.kz со ссылкой на KTK, передает Lada.kz

Кадр из видео/ КТК
Кадр из видео/ КТК

Копа – небольшое село в Темирском районе, где местные жители хорошо знакомы друг с другом, а многие связаны родственными узами. Однако трагедия, случившаяся 2 сентября прошлого года, разделила сообщество. В тот день, сразу после торжественной линейки, Нуржан Сыдык стал жертвой жестокой расправы: группа старшеклассников напала на него и оставила без помощи на окраине аула. Сегодня, спустя шесть месяцев, подростки, причастные к этому преступлению, оказались на скамье подсудимых. Среди них – учащиеся 10-х и 11-х классов.

Одному из школьников предъявлено обвинение в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности, а остальных судят за участие в хулиганстве. Предварительное слушание проходило при большом скоплении людей – зал был переполнен настолько, что даже конвоиры испытывали трудности с размещением. Помимо обвиняемых и их родителей, присутствовали 12 подростков, которые в тот день также подверглись насилию. Следствие считает, что их избивали в так называемых "воспитательных целях".

Семья Нуржана с самого начала требовала справедливости и открытого разбирательства, однако государственный обвинитель поддержал ходатайство о закрытом процессе, в результате чего журналистов попросили покинуть зал суда.

Родственники погибшего не остались в стороне. Мать Нуржана, прибывшая на заседание, не смогла сдержать эмоций и отказалась от общения с прессой. Вместо нее выступила его тетя, Мереке Калдыбаева.

"На месте происшествия тогда находились 18 школьников. Среди них были даже мастера спорта. Старшеклассники запретили младшим говорить родителям Нуржана, что он умирает. Запугали всех. Поэтому его не смогли вовремя спасти", – рассказала она.

Семья погибшего убеждена, что следствие изначально велось предвзято. Они возмущены тем, что квалификацию преступления изменили с "Убийства" на менее тяжкую статью. Кроме того, по словам родных, родители некоторых обвиняемых работают в той же школе, где учился Нуржан, и до сих пор занимают свои должности, несмотря на произошедшее. Подсудимые отказались от комментариев.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...