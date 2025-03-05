Школьники на скамье подсудимых: В Актюбинской области начался суд по делу об убийстве подростка

В Актобе стартовал резонансный судебный процесс по делу об убийстве 14-летнего Нуржана Сыдыка, произошедшем в селе Копа. Подростка жестоко избили старшеклассники и оставили умирать возле заброшенной бани. Следствие выясняло детали преступления на протяжении полугода, и теперь перед судом предстали шесть несовершеннолетних обвиняемых. Родственники погибшего настаивали на открытости процесса, однако представителей СМИ удалили из зала, сообщает Liter.kz со ссылкой на KTK , передает Lada.kz

Кадр из видео/ КТК

Копа – небольшое село в Темирском районе, где местные жители хорошо знакомы друг с другом, а многие связаны родственными узами. Однако трагедия, случившаяся 2 сентября прошлого года, разделила сообщество. В тот день, сразу после торжественной линейки, Нуржан Сыдык стал жертвой жестокой расправы: группа старшеклассников напала на него и оставила без помощи на окраине аула. Сегодня, спустя шесть месяцев, подростки, причастные к этому преступлению, оказались на скамье подсудимых. Среди них – учащиеся 10-х и 11-х классов.

Одному из школьников предъявлено обвинение в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности, а остальных судят за участие в хулиганстве. Предварительное слушание проходило при большом скоплении людей – зал был переполнен настолько, что даже конвоиры испытывали трудности с размещением. Помимо обвиняемых и их родителей, присутствовали 12 подростков, которые в тот день также подверглись насилию. Следствие считает, что их избивали в так называемых "воспитательных целях".

Семья Нуржана с самого начала требовала справедливости и открытого разбирательства, однако государственный обвинитель поддержал ходатайство о закрытом процессе, в результате чего журналистов попросили покинуть зал суда.

Родственники погибшего не остались в стороне. Мать Нуржана, прибывшая на заседание, не смогла сдержать эмоций и отказалась от общения с прессой. Вместо нее выступила его тетя, Мереке Калдыбаева.

"На месте происшествия тогда находились 18 школьников. Среди них были даже мастера спорта. Старшеклассники запретили младшим говорить родителям Нуржана, что он умирает. Запугали всех. Поэтому его не смогли вовремя спасти", – рассказала она.

Семья погибшего убеждена, что следствие изначально велось предвзято. Они возмущены тем, что квалификацию преступления изменили с "Убийства" на менее тяжкую статью. Кроме того, по словам родных, родители некоторых обвиняемых работают в той же школе, где учился Нуржан, и до сих пор занимают свои должности, несмотря на произошедшее. Подсудимые отказались от комментариев.