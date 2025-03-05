Хотел купить мотоцикл, а остался ни с чем: казахстанец стал жертвой аферы в Instagram

Мужчина из Акмолинской области стал жертвой мошенников, пытаясь приобрести мотоцикл через Instagram, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото: auto.ru

Житель Акмолинской области перевел мошенникам 2 миллиона тенге, пытаясь купить мотоцикл

По данным полиции, потерпевший нашел объявление о продаже мототехники и договорился с продавцом о покупке за 400 000 тенге. Однако, вместо одной оплаты, он перевел деньги 20 раз.

Как действовали мошенники

Продавец сумел убедить покупателя в необходимости повторных переводов, ссылаясь на якобы возникшие технические проблемы в системе. Лже-продавец уверял, что сумма останется неизменной и будет оформлена в рассрочку. В результате мужчина отправил 2 миллиона тенге, но так и не получил мотоцикл. После завершения платежей злоумышленник перестал выходить на связь, а его аккаунт в Instagram был удален.

Полиция начала расследование

Пострадавший обратился в правоохранительные органы, которые инициировали досудебное расследование. Полицейские в очередной раз напоминают гражданам о необходимости соблюдать осторожность при онлайн-покупках, проверять продавцов и не отправлять деньги незнакомцам без гарантий.