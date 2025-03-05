Казахстанцы в опасности: аферисты маскируются под видом судебных органов

В Казахстане набирает обороты мошенничество, связанное с поддельными судебными разбирательствами. Эксперты дали ряд важных рекомендаций, которые помогут избежать обмана и защитить личные данные, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: pexels

Злоумышленники звонят гражданам, убеждая их в необходимости подтвердить участие в судебном процессе в качестве ответчика. Чтобы выглядеть убедительно, они называют ФИО, персональные данные жертвы, а также информацию о реальном или вымышленном судебном деле.

Следующим шагом мошенники просят сообщить код из SMS, который якобы подтверждает участие в заседании. Однако, получив этот код, преступники получают доступ к цифровым ресурсам жертвы и могут использовать их в своих целях.

"Перед тем как атаковать мирного жителя, злоумышленники тщательно изучают его через соцсети и утекшие базы данных", – предупреждают специалисты Telegram-канала, специализирующегося на разоблачении аферистов.

Как защитить себя: