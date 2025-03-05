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05.03.2025, 10:35

Казахстан создаст собственный ядерный кластер

Новости Казахстана 0 1 955

В Казахстане планируется создание полноценного ядерного кластера. Министерство энергетики поделилось с LS деталями этого проекта, передает Lada.kz

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Согласно информации ведомства, в стране разрабатывается долгосрочная стратегия развития атомной отрасли. Она охватывает ключевые направления, включая энергетику, урановую промышленность, ядерную медицину, научные исследования, подготовку специалистов, безопасное управление отходами и радиоэкологию.

В ближайших планах значится строительство первой атомной электростанции в селе Улкен Алматинской области, а также анализ возможных площадок для возведения последующих объектов.

Для определения наиболее подходящих регионов проводится комплексный анализ. Он учитывает прогнозируемые потребности в электроэнергии, экономические темпы роста, демографические изменения и другие факторы.

"Окончательное решение по выбору подрядчиков для строительства последующих АЭС будет приниматься с учетом стратегических интересов Казахстана, конкурентоспособности предложений и технологических решений", – пояснили в Минэнерго.

Что касается первой станции, рассматриваются различные источники финансирования, включая экспортные кредиты и инвестиции международных финансовых организаций. Эти варианты активно обсуждаются в ходе переговоров, чтобы выбрать наиболее оптимальное решение, исключающее дополнительную нагрузку на бюджет страны.

Одним из перспективных направлений дальнейшего развития отрасли является внедрение энергоисточников на основе малых модульных реакторов (ММР).

По данным МАГАТЭ, на данный момент разрабатывается порядка 80 концепций ММР, большинство из которых представляют собой эволюционное развитие реакторных технологий поколения III/III+.

Для выработки единой позиции по возможности применения реакторов малой мощности изучаются технологии ведущих стран, таких как Великобритания, Франция, Южная Корея, США, Китай и Россия.

Однако ММР пока не являются референтными и не имеют широкого опыта эксплуатации. Ожидается, что первые технологии подобного типа будут запущены не ранее 2030 года.

В связи с этим на первом этапе предпочтение отдается легководным реакторам большой мощности поколения III или III+, уже проверенным в ходе строительства и эксплуатации аналогичных объектов. ММР же рассматриваются как перспективное направление на последующие годы.

Кроме того, в Минэнерго прогнозируют, что создание ядерного кластера поспособствует росту ВВП и развитию инноваций в стране. В долгосрочной перспективе Казахстан сможет повысить уровень энергобезопасности, снизить зависимость от угля и газа, а также обеспечить стабильные экспортные доходы за счет уранового сырья и технологий.

По мнению управляющего директора НПП "Атамекен" Жакыпа Хайрушева, внедрение ММР может стать эффективным решением для удаленных районов страны, где строительство крупных станций экономически нецелесообразно.

"ММР могут обеспечить электроэнергией горнодобывающие предприятия, малые города и промышленную инфраструктуру в районах с ограниченным доступом к традиционным энергоресурсам", – пояснил автор Telegram-канала Haırýshev energy.

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время данная технология только начинает набирать популярность в мире. Многие проекты все еще находятся на стадии лицензирования или первых коммерческих запусков. Это означает, что Казахстан может воспользоваться преимуществами ММР, но при этом должен учитывать определенные риски, связанные с новизной технологии и отсутствием значительного опыта ее эксплуатации.

С точки зрения безопасности ММР обладают рядом преимуществ перед традиционными АЭС. Они имеют низкую мощность, пассивные системы охлаждения и возможность модульного увеличения мощностей. Однако их широкое внедрение потребует адаптации законодательства, подготовки кадров и разработки новых стандартов регулирования, отмечает Ж. Хайрушев.

Кроме того, он подчеркнул, что на текущий момент малые реакторы обходятся дороже в расчете на единицу установленной мощности по сравнению с крупными станциями. Это связано с отсутствием массового производства и неотлаженными производственными цепочками. Однако со временем, при серийном выпуске и увеличении спроса, стоимость может снизиться.

"В целом Казахстан может рассмотреть ММР как часть энергетической стратегии, но с учетом нескольких факторов, таких как доступность технологий, уровень локализации производства, инфраструктурные возможности и экономическая целесообразность. Возможно, пилотный проект с малым реактором для отдельного промышленного кластера или удаленного региона позволит протестировать технологию и оценить ее перспективность в казахстанских условиях", – заключил Ж. Хайрушев.

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