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05.03.2025, 10:47

Казахстанцам необходимо погасить транспортный налог до 1 апреля: что важно учесть?

Новости Казахстана 0 16 568

1 апреля 2025 года завершается срок уплаты транспортного налога за прошедший год. В Департаменте госдоходов Алматы напомнили о последствиях для тех, кто не исполнит это обязательство вовремя, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: kolesa.kz -Юлия Дербичева
Фото: kolesa.kz -Юлия Дербичева

"1 апреля текущего года истекает срок уплаты налога на транспорт с физических лиц за 2024 год. В случае неуплаты налога в срок за каждый день просрочки начисляется пеня", – сообщили в ДГД.

Размер налога владельцы автомобилей могут рассчитать самостоятельно с помощью специального калькулятора в мобильном приложении e-Salyq Azamat или на сайте Комитета государственных доходов.

С 15 марта автовладельцы начнут получать предварительно рассчитанную сумму налога через PUSH-уведомления в мобильные приложения банков второго уровня. Оплатить налог можно через банковские приложения или в отделениях АО "Казпочта".

По данным Департамента, в 2024 году в Алматы насчитывалось 456 тысяч владельцев транспортных средств, общее число которых достигло 764 тысяч. В сравнении с 2023 годом этот показатель увеличился на 7%, а сумма поступлений от транспортного налога выросла с 19,6 млрд до 21,9 млрд тенге.

Последствия неуплаты налога

При нарушении сроков уплаты налоговые органы применяют меры принудительного взыскания. Среди них – отправка уведомлений о задолженности, вынесение налоговых приказов на взыскание, а также передача дел частным судебным исполнителям (ЧСИ) для дальнейшего принудительного исполнения.

Судебные исполнители, в свою очередь, могут накладывать арест на имущество и банковские счета должников, а также вводить запрет на выезд за границу.

Кроме того, должники столкнутся с ограничениями в доступе к банковским услугам – они не смогут открыть счета, проводить денежные переводы, оформлять кредиты и выполнять другие финансовые операции.

При наличии вопросов по транспортному налогу гражданам рекомендуется обращаться в Управление государственных доходов по месту жительства.

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