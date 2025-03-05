Halyk Bank меняет условия: вводится комиссия за прием долларов

С 17 марта 2025 года Halyk Bank начнёт взимать комиссию за внесение наличных долларов США, выпущенных в период с 1996 по 2013 год. Новые тарифы распространяются на все операции, проводимые в отделениях банка, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

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В соответствии с обновлёнными условиями, при внесении долларов данного периода на собственный счёт клиента будет удерживаться комиссия в размере 2% от суммы. Такая же комиссия (2%) будет применяться при зачислении этих банкнот на текущий или карточный счёт, если средства вносит третье лицо.

При этом банк подчеркнул, что остальные тарифы на расчетно-кассовое обслуживание физических лиц, а также условия обслуживания дебетовых карт останутся без изменений.

Причины введения комиссии Halyk Bank не уточнил, однако порекомендовал клиентам учитывать новые правила при проведении операций с наличной валютой.