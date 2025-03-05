Казахстанец получил срок за избиение матери

В городском суде Талдыкоргана вынесен приговор 33-летнему мужчине, обвиняемому в нанесении побоев своей матери. Суд постановил арестовать его на 10 суток, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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По данным пресс-службы прокуратуры Жетысу, пострадавшая рассказала, что во время семейного конфликта сын несколько раз ударил ее. В результате его действия были квалифицированы по части 1 статьи 109-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Побои).

"По приговору суда Талдыкоргана 33-летний житель города был арестован на 10 суток по факту нанесения телесных повреждений своей матери". Пресс-служба прокуратуры Жетысу

В ведомстве напомнили, что после внесенных изменений в Уголовный кодекс статья (Побои) была переведена из административной категории в уголовную, что позволило ужесточить наказание.

По официальной статистике, в 2024 году по данной статье к ответственности привлекли 161 человека, а за первые месяцы 2025 года — уже 31.

Прокуратура настоятельно призывает граждан сообщать о фактах домашнего насилия.