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05.03.2025, 13:17

В Казахстане предложили списать долги пенсионерам

Новости Казахстана 0 2 359

Депутат Кайрат Балабиев на заседании мажилиса заявил, что пенсию несправедливо считают источником дохода, а также предложил списать долги пенсионеров перед банками, сообщает корреспондент NUR.KZ, передает Lada.kz

Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов
Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Депутат Кайрат Балабиев отметил, что процесс подачи заявлений о банкротстве остается неудобным для граждан, особенно для пенсионеров, из-за чего списание долгов продолжается.

"Единственный доступный инструмент, приложение "Е-Өтініш", через которое подаются заявления, не удовлетворяет запросы граждан. В результате пенсионеры, проработавшие всю жизнь и вышедшие на заслуженный отдых, лишаются своих пенсий.

Многие из них имеют непогашенные долги перед банками. Судебные исполнители блокируют их счета и ограничивают возможность выезда за границу. Если вы посетите банки, то увидите пожилых людей, у которых пенсия в размере всего 32 000 тенге исчезает с карт еще до того, как они успевают ее получить", - заявил Балабиев.

Он добавил, что пенсия в Казахстане не относится к категории социально защищенных счетов и расценивается как источник дохода.

"Справедливо ли считать пенсию источником дохода? В казахской культуре существует поговорка: "Что сделаешь своим предкам, то и получишь сам". Если мы не проявляем уважение к старшему поколению, нас ждет та же участь. Пенсионеры заслужили свои выплаты, и мы не должны лишать их этого права", - считает Балабиев.

Чтобы решить проблему, депутат выдвинул следующие предложения:

  • освободить пенсионные счета должников от блокировки со стороны органов юстиции;
  • создать единую республиканскую базу для мониторинга задолженности пенсионеров перед банками;
  • упростить процесс признания пенсионеров банкротами;
  • рассмотреть возможность списания долгов пенсионеров;
  • обеспечить возможность открытия социально защищенных счетов для пенсионеров во всех банках второго уровня, а также в отделениях "Казпочты".
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