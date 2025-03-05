В Казахстане предложили списать долги пенсионерам

Депутат Кайрат Балабиев на заседании мажилиса заявил, что пенсию несправедливо считают источником дохода, а также предложил списать долги пенсионеров перед банками, сообщает корреспондент NUR.KZ , передает Lada.kz

Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Депутат Кайрат Балабиев отметил, что процесс подачи заявлений о банкротстве остается неудобным для граждан, особенно для пенсионеров, из-за чего списание долгов продолжается.

"Единственный доступный инструмент, приложение "Е-Өтініш", через которое подаются заявления, не удовлетворяет запросы граждан. В результате пенсионеры, проработавшие всю жизнь и вышедшие на заслуженный отдых, лишаются своих пенсий.

Многие из них имеют непогашенные долги перед банками. Судебные исполнители блокируют их счета и ограничивают возможность выезда за границу. Если вы посетите банки, то увидите пожилых людей, у которых пенсия в размере всего 32 000 тенге исчезает с карт еще до того, как они успевают ее получить", - заявил Балабиев.

Он добавил, что пенсия в Казахстане не относится к категории социально защищенных счетов и расценивается как источник дохода.

"Справедливо ли считать пенсию источником дохода? В казахской культуре существует поговорка: "Что сделаешь своим предкам, то и получишь сам". Если мы не проявляем уважение к старшему поколению, нас ждет та же участь. Пенсионеры заслужили свои выплаты, и мы не должны лишать их этого права", - считает Балабиев.

Чтобы решить проблему, депутат выдвинул следующие предложения: