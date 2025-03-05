Новые правила госизъятия земель вводят в Казахстане

Мажилисмены внесли изменения, регулирующие изъятие земельных участков, не используемых по назначению, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Фото: freepik

Если участок находится в частной собственности, его реализуют через аукцион, а прежний владелец получит лишь сумму, уплаченную при покупке. Если земля будет продана по более высокой цене, разница поступит в государственный бюджет. Это исключает возможность спекуляций и участия аффилированных лиц.

В ходе обсуждения поправок, касающихся развития столицы и городов республиканского значения, депутаты предложили уточнения в процедуре возврата неиспользуемых по назначению земельных участков.

Согласно обновленным нормам, такие земли в частной собственности подлежат продаже на аукционе. При этом бывшему владельцу компенсируется только первоначальная стоимость участка. Если в ходе торгов цена окажется выше, разница направляется в бюджет. Это предотвращает участие заинтересованных лиц и искусственное завышение цен.

Таким образом, собственники, не использующие свои земельные участки по назначению, не смогут получать выгоду от разницы в цене покупки и продажи.