Разоблачение: авиакомпания в Казахстане незаконно повышала цены на билеты

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) сообщило Zakon.kz о выявлении признаков злоупотребления доминирующим положением со стороны авиакомпании Fly Arystan, передает Lada.kz

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Выяснилось, что стоимость билетов увеличивалась из-за скрытых доплат, которые автоматически добавлялись на разных этапах бронирования.

Как пояснил глава Агентства Марат Омаров 5 марта 2025 года, авиаперевозчик завышал цену билетов, взимая дополнительную комиссию за транзакцию при их продаже.

"Это так называемый "drip pricing", капельное ценообразование, которое в принципе в европейском законодательстве вообще запрещено. Данные факты мы выявили, вынесено было уведомление в отношении авиаперевозчика о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, которое в последующем было исполнено", – отметил Марат Омаров.

В настоящее время Агентство проводит антимонопольный анализ рынка внутренних авиаперевозок.