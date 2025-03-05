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05.03.2025, 16:18

Ограничить доступ к соцсетям детям хотят в Казахстане

Новости Казахстана 0 423

На пленарном заседании Мажилиса 5 марта 2025 года депутат Жаркынбек Амантайулы затронул проблему влияния социальных сетей на молодежь и предложил ввести возрастные ограничения на их использование, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

В своем депутатском запросе, направленном первому заместителю премьер-министра Роману Скляру и заместителю премьер-министра Ермеку Кошербаеву, парламентарий подчеркнул, что проблема соцсетей волнует мировое сообщество.

По словам Амантайулы, ведущие мировые психологи в своих книгах доказали, что социальные сети провоцируют депрессию среди молодежи, снижают концентрацию внимания, вызывают зависимость и ослабляют реальные межличностные отношения.

"Если мы обратим внимание на опрос, проведенный международной компанией "Лаборатория Касперского" в прошлом году, то это вызывает тревогу и печаль. Согласно их данным, 88% детей в Казахстане имеют личный смартфон. И известно, что 28% из них проводят все свое свободное время в гаджетах. 74% подростков активно используют TikTok, 59% – YouTube и 57% – Instagram. Каждый пятый родитель не знает, какая информация размещена на странице его ребенка в социальных сетях. 62% родителей не используют никаких специальных программ или ограничений для контроля экранного времени своих детей. 17% детей в возрасте 4-6 лет совершают покупки в интернете. Само собой разумеется, что это не только влечет за собой финансовые потери для родителей, но и представляет опасность для ребенка. Последствия зависимости от социальных сетей слишком серьезны", – заявил депутат.

Он также отметил, что в ряде стран, таких как Южная Корея и Канада, уже созданы специальные реабилитационные центры для помощи людям, страдающим зависимостью от цифровых технологий.

"Те, кто пристрастился к Сети, сталкиваются с психологическими, физическими и социальными трудностями. Например, согласно исследованиям Гонконгского китайского университета, среди подростков, зависимых от интернета, показатели психологических отклонений в 2,5 раза выше. Вероятность депрессии в три раза больше", – подчеркнул Жаркынбек Амантайулы.

По его словам, в ряде стран уже предпринимаются меры по ограничению доступа детей к социальным сетям и гаджетам.

"В частности, в Китае в 2023 году был предложен законопроект, регулирующий использование мобильных устройств несовершеннолетними, согласно которому детям запрещено пользоваться смартфонами с 22:00 до 06:00. Правительство Франции законодательно запретило использование телефонов в школах для учащихся до 15 лет и законодательно урегулировало доступ детей к интернету", – напомнил депутат.

Амантайулы отметил, что таких примеров множество и Казахстану необходимо действовать уже сейчас.

"Если нас волнует будущее страны и благополучие молодого поколения, нам необходимо принимать конкретные решения уже сейчас. То есть использование социальных сетей подростками должно регулироваться законом", – заявил он.

В связи с этим депутат предложил ряд мер:

  1. Министерствам образования, культуры и информации, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности создать межведомственную комиссию для изучения влияния соцсетей на подрастающее поколение и разработки специального законопроекта.
  2. Разработать предложения по введению возрастных ограничений на использование социальных сетей и онлайн-игр, а также по ограничению времени использования гаджетов несовершеннолетними.
  3. Создать единую государственную систему мониторинга, позволяющую родителям контролировать активность детей в интернете.
  4. Развивать физическую активность подростков как способ профилактики интернет-зависимости.
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