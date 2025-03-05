В Казахстане стартовала ипотека "Наурыз"

В Казахстане 5 марта начался прием заявок на участие в ипотечной программе "Наурыз" от "Отбасы банка", сообщает Lada.kz
Эта программа предназначена для приобретения первого жилья. Процентная ставка по кредиту варьируется от 7% до 9%. Подать заявку могут граждане Казахстана, у которых за последние пять лет не было в собственности недвижимости. Прием заявок открыт до 31 марта и осуществляется через портал Baspana Market.
Ключевые условия участия:
✔ Открытие депозита в "Отбасы банке" (если его еще нет);
✔ Пополнение депозита до 2 млн тенге (вся сумма может быть внесена перед подачей заявки);
✔ Подтверждение отсутствия недвижимости у заемщика и его семьи (супруги, несовершеннолетние дети) в последние 5 лет;
✔ Подтверждение официального дохода за последние шесть месяцев.
Условия кредитования:
Первоначальный взнос:
Процентная ставка:
Максимальный срок кредита – до 19 лет.
Лимиты займа:
Дополнительно, с 17 марта стартует программа "Наурыз Жұмыскер", предназначенная для работников промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и водных ресурсов.
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