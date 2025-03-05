В Казахстане стартовала ипотека "Наурыз"

В Казахстане 5 марта начался прием заявок на участие в ипотечной программе "Наурыз" от "Отбасы банка", сообщает Lada.kz

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Эта программа предназначена для приобретения первого жилья. Процентная ставка по кредиту варьируется от 7% до 9%. Подать заявку могут граждане Казахстана, у которых за последние пять лет не было в собственности недвижимости. Прием заявок открыт до 31 марта и осуществляется через портал Baspana Market.

Ключевые условия участия:

✔ Открытие депозита в "Отбасы банке" (если его еще нет);

✔ Пополнение депозита до 2 млн тенге (вся сумма может быть внесена перед подачей заявки);

✔ Подтверждение отсутствия недвижимости у заемщика и его семьи (супруги, несовершеннолетние дети) в последние 5 лет;

✔ Подтверждение официального дохода за последние шесть месяцев.

Условия кредитования:

Первоначальный взнос:

10% — при покупке жилья с чистовой отделкой;

20% — при приобретении недвижимости в черновой отделке или на вторичном рынке.

Процентная ставка:

7% — для социально уязвимых категорий граждан, состоящих в очереди на жилье;

9% — для всех остальных.

Максимальный срок кредита – до 19 лет.

Лимиты займа:

до 36 млн тенге — для Астаны и Алматы;

до 30 млн тенге — для других регионов.

Дополнительно, с 17 марта стартует программа "Наурыз Жұмыскер", предназначенная для работников промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и водных ресурсов.