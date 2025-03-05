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05.03.2025, 17:26

В Казахстане стартовала ипотека "Наурыз"

Новости Казахстана 0 584

В Казахстане 5 марта начался прием заявок на участие в ипотечной программе "Наурыз" от "Отбасы банка", сообщает Lada.kz

Фотоколлаж Liter.kz
Фотоколлаж Liter.kz

Эта программа предназначена для приобретения первого жилья. Процентная ставка по кредиту варьируется от 7% до 9%. Подать заявку могут граждане Казахстана, у которых за последние пять лет не было в собственности недвижимости. Прием заявок открыт до 31 марта и осуществляется через портал Baspana Market.

Ключевые условия участия:
✔ Открытие депозита в "Отбасы банке" (если его еще нет);
✔ Пополнение депозита до 2 млн тенге (вся сумма может быть внесена перед подачей заявки);
✔ Подтверждение отсутствия недвижимости у заемщика и его семьи (супруги, несовершеннолетние дети) в последние 5 лет;
✔ Подтверждение официального дохода за последние шесть месяцев.

Условия кредитования:
Первоначальный взнос:

  • 10% — при покупке жилья с чистовой отделкой;
  • 20% — при приобретении недвижимости в черновой отделке или на вторичном рынке.

Процентная ставка:

  • 7% — для социально уязвимых категорий граждан, состоящих в очереди на жилье;
  • 9% — для всех остальных.

Максимальный срок кредита – до 19 лет.
Лимиты займа:

  • до 36 млн тенге — для Астаны и Алматы;
  • до 30 млн тенге — для других регионов.

Дополнительно, с 17 марта стартует программа "Наурыз Жұмыскер", предназначенная для работников промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и водных ресурсов.

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