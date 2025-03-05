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05.03.2025, 18:44

Казахстанские стоматологи бьют рекорды по заработкам

Новости Казахстана 0 710

В 2024 году объем предоставленных стоматологических услуг достиг рекордных 209,9 млрд тенге, увеличившись в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Это стало самым высоким показателем за последние пять лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на DataHub.

Фото freepik
Фото freepik

«В прошлом году на стоматологические услуги было потрачено 209,9 млрд тенге, что на 50% больше, чем в 2023 году. Этот результат превзошел все показатели за последние пять лет», — говорится в сообщении.

Согласно данным бюро, доходы стоматологических клиник демонстрируют стабильный рост в течение последних четырех лет, за исключением 2023-го. В 2021 и 2022 годах объем предоставляемых услуг удваивался по сравнению с предыдущими периодами.

«В 2024 году значительный рост стоматологических услуг зафиксирован на фоне обсуждения возможных ограничений на пенсионные изъятия и приостановки бюджетных выплат работающим пенсионерам. Хотя ни одна из этих инициатив не была реализована, обсуждения вызвали беспокойство у казахстанцев, что отразилось на динамике изъятий пенсионных средств», — отметили в бюро.

При этом около 80% стоматологических услуг в Казахстане оплачивается за счет личных средств граждан. Дополнительным фактором увеличения доходов отрасли стало повышение цен: с 2021 по 2024 год стоимость услуг ежегодно возрастала в среднем на 11,5%, а максимальный скачок произошел в 2022 году — на 18,3%.

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