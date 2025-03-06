В Казахстане произошла смена лица бедности

В Казахстане изменился социальный портрет бедности — если раньше это были пенсионеры, то теперь молодые семьи с детьми, заявил экономист Алмас Чукин на CFO Summit, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS .

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Он выделил пять ключевых угроз для страны:

Закат нефтяной эры (2030–2035) и сокращение доходов. Рост населения на 1 млн каждые четыре года. Истощение разведанных ресурсов и слабые темпы открытия новых. Слабость инфраструктуры, требующей модернизации. Недостаточное освоение потенциала сельского хозяйства.

Экономист подчеркнул, что Казахстану нужен стратегический план развития и четкое экономическое видение. Важно выбрать модель: рыночную или патерналистскую, а также создать стимулы для капитала вместо жесткого госрегулирования.

В качестве примера успешных реформ он привел Дубай, который смог трансформироваться в глобальный экономический центр. Чукин также указал на необходимость изменений в налоговой системе, привлечения инвестиций и развития ненефтяного сектора.

Главный вызов — сделать экономику эффективной, создать платежеспособный спрос и определить долгосрочные цели развития.