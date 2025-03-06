Ответственность за трагедию: арендодательницу из Астаны осудили на пять лет

В Астане межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор в отношении гражданки К., обвиняемой в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности гибель двух и более человек. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz

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По материалам дела, К. сдавалась комнаты в своем жилом доме в аренду без официального оформления, получая за это денежные переводы. В числе арендаторов находились трое пострадавших и другие граждане.

В июне 2024 года в доме, принадлежащем подсудимой, произошло возгорание, в результате которого три человека, включая несовершеннолетнего, скончались от отравления угарным газом. Согласно заключению экспертов, причиной пожара стало воспламенение обшивки мебели — в частности, дивана, — вызванное частицами раскаленного металла при коротком замыкании медного провода в электрическом кабеле, проложенном внутри пристройки.

Подсудимая признала свою вину и возместила моральный вред семьям погибших.

Суд приговорил К. к пяти годам лишения свободы, а также запретил ей в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с обеспечением соблюдения правил пожарной безопасности.