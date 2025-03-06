Обман с декретными выплатами: под следствием 113 казахстанок

В отношении 113 казахстанок возбудили 16 уголовных дел за махинации с декретными выплатами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zаkon.kz.
Фото: pixabay
В Государственном фонде социального страхования раскрыли новые детали дела, связанного с так называемыми «декретницами», сообщает «Седьмой канал». В фонде отметили, что именно в 2024 году стало заметным массовое трудоустройство беременных женщин сразу у нескольких работодателей.
Схема была несложной: официальные доходы резко увеличивали, чтобы получить более крупные пособия. Например, один предприниматель подал документы сразу на 30 беременных женщин.
Часто благодаря таким махинациям женщины указывали доход в размере миллиона тенге и в итоге получали выплаты около 4,5 миллиона. Интересно, что в нашей стране это единственная выплата, на которую не установлены ограничения.
Уже 1500 женщин во время назначения выплат признались, что специально завышали доходы. В результате бюджету удалось сэкономить свыше трех миллиардов тенге. Однако подозреваемые, в отношении которых были возбуждены дела, пока не вернули государству деньги. Разбирательство все еще продолжается.
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