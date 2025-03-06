Обман с декретными выплатами: под следствием 113 казахстанок

Схема была несложной: официальные доходы резко увеличивали, чтобы получить более крупные пособия. Например, один предприниматель подал документы сразу на 30 беременных женщин.

Часто благодаря таким махинациям женщины указывали доход в размере миллиона тенге и в итоге получали выплаты около 4,5 миллиона. Интересно, что в нашей стране это единственная выплата, на которую не установлены ограничения.

Уже 1500 женщин во время назначения выплат признались, что специально завышали доходы. В результате бюджету удалось сэкономить свыше трех миллиардов тенге. Однако подозреваемые, в отношении которых были возбуждены дела, пока не вернули государству деньги. Разбирательство все еще продолжается.