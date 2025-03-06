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06.03.2025, 07:56

Как казахстанцу насчитали штраф в 37 миллиардов и на 3700 лет выплат

Новости Казахстана 0 771

В Атырауской специализированной природоохранной прокуратуре разъяснили, как был рассчитан штраф в 37 миллиардов тенге для казахстанского предпринимателя и почему его выплата может занять 3700 лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Kazinform/ freepik.com
Фото: Kazinform/ freepik.com

Прокуратура выявила, что на полигоне «Сагиз» в Макатском районе незаконно утилизировали 13 568,292 тонны нефтяных отходов без соответствующего разрешения.

«ТОО Oxygenator нарушило пункт 2 статьи 106 Экологического кодекса, утилизировав опасные отходы без программы управления и экологического разрешения», — заявили в ведомстве. В результате департамент экологии провел проверку и составил административный протокол по части 1 статьи 328 КоАП РК.

1 ноября 2023 года специализированный суд Атырау вынес постановление о штрафе в 37 495 296 527,4 тенге, который был рассчитан исходя из объема отходов, установленных ставок и санкции по КоАП.

Штраф, наложенный на ТОО, рассчитан следующим образом: объем опасных отходов (нефтешлам) – 13 568,292, умноженный на ставку платы 8,01 (установленную решением маслихата), затем на 3 450 (МРП) и на 10 000 (санкция по КоАП), после чего деленный на 100. В результате сумма штрафа составила 37 495 296 527,4 тенге. Об этом сообщили в специализированной природоохранной прокуратуре Атырауской области.

Ранее в сети обсуждали видео о якобы оштрафованном на 37 миллиардов тенге казахстанце. Выяснилось, что это 42-летний предприниматель Мурат Ниязов, владеющий малым бизнесом по утилизации нефтеотходов. Суд признал, что ТОО Oxygenator работало без разрешения, что повлекло крупный штраф.

«Я могу выплачивать не более 10 миллионов тенге в год. Это займет около 3700 лет», — прокомментировал Ниязов.

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