Нужно ли декларировать доходы казахстанцам, сдающим квартиры

Сдавая квартиру в аренду, граждане могут выбрать один из двух вариантов налогообложения: оформить статус индивидуального предпринимателя (ИП) и уплачивать налоги и обязательные отчисления или продолжить деятельность без регистрации, но с более высокой ставкой индивидуального подоходного налога (ИПН) и обязательной подачей декларации, передает Lada.kz со ссылкона на NUR.KZ

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Доход от аренды жилья может быть значительным, поэтому важно соблюдать налоговые требования. Ранее арендодатели могли вносить единый совокупный платеж, включающий все необходимые налоги и взносы, однако с 2024 года этот механизм был отменен. Теперь можно зарегистрировать ИП и выбрать наиболее подходящий налоговый режим.

При этом оформление ИП не является обязательным — сдавать жилье можно и без него. Однако в этом случае ставка налога составит 10% от дохода. Кроме того, граждане обязаны ежегодно подавать декларацию. Ранее использовалась форма 240 для индивидуального подоходного налога, но теперь действует форма 270 — декларация о доходах и имуществе.

Согласно данным портала "Учет", отчетность необходимо сдавать до 15 сентября, а налог в размере 10% уплатить до 25 сентября.

Например, если арендодатель получает 200 тыс. тенге в месяц, его годовой доход составит 2,4 млн тенге. Из этой суммы он должен уплатить налог в размере 240 тыс. тенге.

Ранее декларацию по ИПН подавали до 31 марта, но с новыми правилами у владельцев недвижимости появилось больше времени.

Важно учитывать, что ставка 10% не включает пенсионные взносы, социальные платежи и медицинскую страховку (ОСМС). Этот режим больше подходит официально трудоустроенным гражданам, за которых соответствующие отчисления делает работодатель. В противном случае арендодатель должен самостоятельно уплачивать взносы на ОСМС и другие обязательные платежи.