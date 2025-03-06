Нужно ли декларировать доходы казахстанцам, сдающим квартиры

Сдавая квартиру в аренду, граждане могут выбрать один из двух вариантов налогообложения: оформить статус индивидуального предпринимателя (ИП) и уплачивать налоги и обязательные отчисления или продолжить деятельность без регистрации, но с более высокой ставкой индивидуального подоходного налога (ИПН) и обязательной подачей декларации, передает Lada.kz со ссылкона на NUR.KZ
Доход от аренды жилья может быть значительным, поэтому важно соблюдать налоговые требования. Ранее арендодатели могли вносить единый совокупный платеж, включающий все необходимые налоги и взносы, однако с 2024 года этот механизм был отменен. Теперь можно зарегистрировать ИП и выбрать наиболее подходящий налоговый режим.
При этом оформление ИП не является обязательным — сдавать жилье можно и без него. Однако в этом случае ставка налога составит 10% от дохода. Кроме того, граждане обязаны ежегодно подавать декларацию. Ранее использовалась форма 240 для индивидуального подоходного налога, но теперь действует форма 270 — декларация о доходах и имуществе.
Согласно данным портала "Учет", отчетность необходимо сдавать до 15 сентября, а налог в размере 10% уплатить до 25 сентября.
Например, если арендодатель получает 200 тыс. тенге в месяц, его годовой доход составит 2,4 млн тенге. Из этой суммы он должен уплатить налог в размере 240 тыс. тенге.
Ранее декларацию по ИПН подавали до 31 марта, но с новыми правилами у владельцев недвижимости появилось больше времени.
Важно учитывать, что ставка 10% не включает пенсионные взносы, социальные платежи и медицинскую страховку (ОСМС). Этот режим больше подходит официально трудоустроенным гражданам, за которых соответствующие отчисления делает работодатель. В противном случае арендодатель должен самостоятельно уплачивать взносы на ОСМС и другие обязательные платежи.
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