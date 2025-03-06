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06.03.2025, 09:00

Военный парад за 2,5 млрд: будет ли Казахстан представлять российскую военную технику

Новости Казахстана 0 2 560

Редакция NewTimes.kz направила запрос в Министерство обороны, чтобы уточнить, как именно распределят 2,5 млрд тенге, выделенные на организацию парада в Астане, передает Lada.kz

Фото из архива Минобороны
Фото из архива Минобороны

В ответе ведомства прозвучала уже известная информация: средства пойдут на закупку топлива, командировочные расходы, транспортировку войск и пошив формы. Также Минобороны планирует провести военно-патриотические мероприятия, наградить отличившихся военнослужащих и организовать работу по увековечению памяти казахстанцев, погибших в войне.

Тем не менее, детали распределения бюджета остаются неясными, равно как и расчеты, на основе которых были определены затраты. Кроме того, не получен ответ на вопрос о том, будет ли на параде представлена российская военная техника.

«Особенностью парада станет прохождение военнослужащих в форме времен Великой Отечественной войны. Впервые по площади пронесут боевые знамена воинских частей, сформированных на территории Казахстана. Кроме того, в ходе парада продемонстрируют новейшие образцы вооружения и военной техники, закупленные в последние годы», — сообщили в Минобороны в ответ на официальный запрос редакции.

В военном параде примут участие 4,5 тыс. человек, включая 24 пеших парадных расчета, около 209 единиц вооружения и военной техники, а также порядка 67 беспилотников. Завершится событие выступлением сводного оркестра из 300 музыкантов.

В честь юбилейной даты 42 тыс. человек, включая ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, получат памятные медали. Что касается шествия «Бессмертный полк», Министерство обороны подчеркнуло, что его организация не входит в зону ответственности ведомства.

Ранее расходы на проведение парада в Астане, исчисляющиеся миллиардами, назвали «политическим вопросом». Журналисты обратились за комментарием к сенатору Андрею Лукину, чтобы выяснить, насколько оправдана такая сумма.

По словам сенатора, эти затраты «более чем оправданные».

«Это политический вопрос, который будет воспринят нашим обществом только с позитивной стороны. Казахстанцы готовятся к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Одним из масштабных мероприятий станет военный парад 7 мая.

Исходя из этого, внимание будет приковано не только всех казахстанцев, но, вероятно, и мировой общественности. В этом отношении решение абсолютно правильное, каких-либо вопросов не вызывает. Любые затраты являются оправданными», — заявил Лукин.

Стоит отметить, что Казахстан не проводил военных парадов с 2020 года. Изначально это было связано с пандемией COVID-19, затем – с мерами по сокращению бюджетных расходов.

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