Какие казахстанские компании попали под санкции Евросоюза

Две казахстанские компании - ТОО «МеталлСтан» и ТОО KAZSTANEX - попали под санкции Евросоюза, сообщили Tengrinews.kz в Минторговли и интеграции Казахстана, передает Lada.kz

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«Включение казахстанских компаний в санкционные списки ЕС приведет к заморозке активов организаций в случае их наличия в ЕС, а также к запрету на финансовые операции и торговлю с физическими и юридическими лицами из ЕС», — говорится в сообщении министерства.

Компании, по данным ЕС, могли быть связаны с поставками санкционных товаров в Россию. В Минторговли заверили, что санкции против этих предприятий не отразятся на экономике Казахстана.

ТОО KAZSTANEX базируется в Алматы, имеет офис в Ташкенте и является крупным поставщиком промышленного оборудования. ТОО «МеталлСтан» занимается оптовой торговлей и было зарегистрировано в 2012 году. В 2023 году компания выплатила 9,29 млн тенге налогов, а в 2024 году — 6,4 млн тенге.