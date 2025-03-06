Дефицит электроэнергии ожидается в Казахстане

Дефицит электроэнергии в Казахстане в 2025 году составит 5,7 млрд кВтч. Об этом LS сообщили в министерстве энергетики, передает Lada.kz

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Производство ожидается на уровне 117,1 млрд кВтч, тогда как потребление – 122,8 млрд кВтч. Однако к 2027 году генерация превысит спрос за счет ввода новых газовых станций.

Текущая нехватка возникает в вечерние часы и компенсируется импортом из России и Узбекистана. Введение единого закупщика позволило оптимизировать поставки и провести капитальный ремонт крупных станций.

По словам управляющего директора НПП "Атамекен" Жакыпа Хайрушева, высокая изношенность электросетей ведет к потерям – в нацсети они достигают 9%, в регионах – до 15%. В некоторых областях инфраструктура изношена на 80%, что требует срочных инвестиций.

НПП направила в правительство предложения по модернизации, в том числе пилотный проект в Западно-Казахстанской РЭК. Полномасштабное обновление коммунальных сетей до 2029 года потребует 10 трлн тенге.

Эксперт отметил, что инвестиции могут отразиться на тарифах, но их рост должен быть постепенным. При сбалансированном регулировании и финансировании модернизация улучшит надежность энергоснабжения и поддержит экономическое развитие.