МИД ответил на депортацию казахстанцев-нелегалов из США

Вице-министр иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев в кулуарах сената поделился информацией с корреспондентом NUR.KZ о ситуации с депортацией нелегальных мигрантов из США, сообщает Lada.kz

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Журналисты спросили, имеются ли сведения о казахстанцах, уже депортированных из США.

"Цифр нет, мы поддерживаем контакт с нашими американскими коллегами. В случае депортации это не является секретной операцией – безусловно, на официальном уровне будет происходить обмен информацией. Наше посольство будет получать данные, передавать их компетентным органам РК, и эта информация станет известна.