Разрешено ли продавать ввезённое авто в Казахстан до его первичной регистрации?

Некоторые продавцы реализуют автомобили сразу после прохождения таможенной очистки, не регистрируя их в Казахстане. Насколько это законно, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz

Фото: kolesa.kz - Тимур Еникеев

Можно ли продать машину, прошедшую таможенную очистку, но не завершившую процесс оформления, а именно – не получившую техпаспорт и государственные номера? Этим вопросом заинтересовались читатели Kolesa.kz. Ответ предоставил Адилбек Бектибаев, возглавляющий Департамент интеграции и международного сотрудничества Министерства промышленности и строительства РК.

В республике действительно фиксируются случаи продажи автомобилей без первичной регистрации. Однако оформить такую сделку через онлайн-сервис с применением ЭЦП невозможно, поскольку транспортное средство, не поставленное на учет, не отображается в базе МВД РК. Провести сделку у нотариуса также нельзя, так как юристы сверяют информацию в системе и требуют предоставления техпаспорта (СРТС).

В итоге покупатель и продавец договариваются между собой, после чего новый владелец отправляется в спецЦОН для регистрации автомобиля. При себе у него документы, оформленные на импортёра, включая инвойс, ГТД, ПТС, СБКТС и подтверждение уплаты утильсбора. Несмотря на существование таких случаев, они, как выяснилось, не соответствуют закону.

Разрешено ли продавать авто без первичной регистрации?

«Для отчуждения транспортного средства, ввезённого физлицом в Казахстан из третьих стран, необходимо осуществить первичную регистрацию такого транспортного средства с целью подтверждения права собственности на него. При этом все вышеуказанные платежи производятся физическим лицом, осуществившим ввоз транспортного средства. Соответственно, отчуждение ввозимых из третьих стран автомобилей без первичной регистрации запрещено», — пояснил А. Бектибаев.

Причины таких ограничений

Как отметил представитель министерства, установленные требования направлены на борьбу с теневым рынком автомобилей и контроль за уплатой налогов с доходов, полученных от их перепродажи.

Например, если гражданин ввозит несколько автомобилей для личного пользования, но затем продаёт их, не ставя на учет, налоговые органы не могут отследить его коммерческую деятельность. Ведь без первичной регистрации и последующего снятия с учета такие сделки остаются в тени.

В ближайшее время Министерство планирует внести изменения в правила регистрации автомобилей, чтобы обязать спецЦОНы проверять соответствие документов, удостоверяя, что они оформлены на одно лицо.

Напомним, что после прохождения таможенной очистки владелец обязан зарегистрировать автомобиль в течение 10 дней. Это требование закреплено в законе «О дорожном движении».