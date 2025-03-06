Директора ФК “Жетысу” приговорили к реальному сроку

Талдыкорганский городской суд вынес приговор в отношении директора КГКП Футбольный клуб “Жетысу” Калмухамета Донсебаева, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.

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Он признан виновным в хищении бюджетных средств в размере 31,9 млн тенге, выделенных на питание футболистов клуба при проведении учебно-тренировочных сборов.

Калмухамет Донсебаев. Фото: fk-jetisu.kz

В связи с полным возмещением ущерба и наличием тяжкого заболевания Донсебаев осужден к 7 годам ограничения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор вступил в законную силу.