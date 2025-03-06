В Казахстане снизятся максимальные проценты по ипотеке

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Проект постановления был разработан совместно Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. Согласно тексту, предельная ГЭСВ по ипотечным кредитам может уменьшиться с 25% до 20%. В сравнительной таблице Центробанк и финансовый регулятор поясняют, что инициатива направлена на повышение доступности ипотеки.

Для других видов займов предельная ставка остаётся без изменений: для беззалоговых банковских кредитов — 46%, для залоговых — 35%. В случае микрокредитов, предоставляемых сроком до 45 дней, максимальная ставка не должна превышать 179%.