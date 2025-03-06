В самолетах Казахстана появится интернет

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В министерстве цифрового развития сообщили LS, что основным вариантом организации связи на воздушных судах является доступ через Wi-Fi.

"Один из авиаперевозчиков сообщил, что рассматривает возможность предоставления услуг связи на новых самолетах, которые планируется закупить в середине 2026 года", – пояснили в МЦРИАП.

Также в министерстве уточнили, что сейчас вопрос предоставления интернета прорабатывается только совместно с казахстанскими авиакомпаниями. Однако для внедрения услуги авиаперевозчикам необходимо будет установить специальное оборудование. При этом ранее один из операторов уже оборудовал свои самолеты такой техникой, но с 2020 года был вынужден отказаться от услуги из-за её нерентабельности.

"Авиаперевозчик не раскрыл стоимость проекта, но отметил, что предоставление интернета на борту было скорее имиджевым решением и не приносило прибыли", – добавили в МЦРИАП.

В министерстве транспорта в ответ на запрос LS подчеркнули, что проект нуждается в детальной проработке и оценке его целесообразности с учётом экономического влияния на коммерческую деятельность авиакомпаний. Сейчас данный вопрос находится на этапе обсуждения деталей.