Аргын Нигматулин объявлен в международный розыск – Генпрокуратура

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«Насколько мне известно, он объявлен в международный розыск», — заявил Чиндалиев в кулуарах сената в четверг, отвечая на вопрос, распространяется ли розыск только на территорию Казахстана или выходит за его пределы.

При этом генеральная прокуратура пока не раскрывает дополнительных деталей дела, ссылаясь на необходимость сохранения тайны следствия и ограничиваясь ранее озвученной информацией.

Ранее агентство КазТАГ сообщало, что 3 марта 2025 года Аргын Нигматулин был объявлен в розыск прокуратурой по линии антикоррупционной службы. Позже в Генпрокуратуре подтвердили этот факт, уточнив, что он подозревается в хищении государственных средств. 5 марта агентство КазТАГ сообщило, что в разыскной базе появилась фотография Аргына Нигматулина — ранее пользователи отмечали, что правоохранительные органы опубликовали ориентировку без изображения.

Нурлан Нигматулин покинул пост спикера мажилиса 1 февраля 2022 года после январских событий. Он возглавлял нижнюю палату парламента с 2016 года, а ранее уже занимал этот пост в 2012–2014 годах. В разные периоды карьеры он также руководил администрацией президента и занимал должность акима Карагандинской области.

Ерлан Нигматулин, брат-близнец Нурлана Нигматулина, также работал депутатом, причем как в мажилисе, так и в сенате.

Аргын Нигматулин является их старшим братом и ранее был депутатом маслихата Карагандинской области.

В разные годы в отношении братьев Нигматулиных звучали обвинения в рейдерских захватах, возможных связях с криминальными структурами, а также фабрикации уголовных дел, однако до настоящего момента они остаются на свободе.

Примечательно, что исполнительный директор общественного объединения «Әділдік жолы» Дидар Смагулов, ранее занимавший руководящие посты в антикоррупционной службе, упомянул в своем комментарии о рейдерстве случаи, когда успешные компании прекращали существование, а аналогичный бизнес оказывался в руках семьи Нигматулиных.