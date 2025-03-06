График работы ЦОНов изменится в Казахстане

Государственная корпорация «Правительство для граждан» объявила о графике работы Центров обслуживания населения (ЦОН) и специализированных ЦОНов (спецЦОН) в Казахстане в период празднования Международного женского дня и Наурыза, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
График работы разработан с учетом праздничных дней, чтобы граждане могли своевременно спланировать визиты в ЦОНы.
- 8 и 9 марта (суббота и воскресенье) – выходные дни, ЦОНы и спецЦОНы не работают.
- 10 марта (понедельник) – дежурные ЦОНы и спецЦОНы будут работать с 9:00 до 13:00.
В период празднования Наурыза:
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