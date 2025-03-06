График работы ЦОНов изменится в Казахстане

Государственная корпорация «Правительство для граждан» объявила о графике работы Центров обслуживания населения (ЦОН) и специализированных ЦОНов (спецЦОН) в Казахстане в период празднования Международного женского дня и Наурыза, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: luxfm.kz

График работы разработан с учетом праздничных дней, чтобы граждане могли своевременно спланировать визиты в ЦОНы.

- 8 и 9 марта (суббота и воскресенье) – выходные дни, ЦОНы и спецЦОНы не работают.

- 10 марта (понедельник) – дежурные ЦОНы и спецЦОНы будут работать с 9:00 до 13:00.

В период празднования Наурыза: