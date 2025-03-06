Где прячутся капиталы Казахстана: офшорные тайны и поиски денег

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Согласно ответу на редакционный запрос LS, на основании данных автоматического обмена финансовой информацией (CRS) за 2022 год, счета в офшорных странах имеются у 24 физических лиц. Общая сумма составляет 1,4 млрд тенге. В частности, 1,2 млрд тенге размещены в Панаме, 200 млн тенге – в Вануату, а 100 млн тенге – в Сан-Марино. В КГД уточнили, что анализ охватил 58 стран.

"Наибольшее количество денег резиденты Казахстана хранят в ОАЭ, Великобритании, Турции, Франции, Испании, Германии, Италии, Швейцарии, Чехии, Польше, Корее, Китае, Японии, Сингапуре", – сообщается в ответе на запрос.

Как пояснили в КГД, Казахстан регулярно заключает соглашения с новыми странами для выявления счетов в офшорных зонах посредством обмена финансовой информацией в рамках CRS и других международных стандартов.

Кроме того, Казахстан осуществляет обмен фискальной информацией, что позволяет предотвращать двойное налогообложение в рамках КСРНС (Комитет по стандартам регулирования и надзора за налоговой информацией). В данный комитет входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Молдова, Украина, Узбекистан. В рамках этого обмена налоговые органы Казахстана получают:

сведения о банковских счетах за границей;

информацию об остатках на текущих и сберегательных счетах, а также депозитах;

данные о доходах, поступивших на счета (проценты, дивиденды, доходы от продажи финансовых активов и др.);

информацию о движении средств по счетам (входящие и исходящие транзакции);

сведения о владельцах счетов, включая их налоговые идентификационные номера.

Казахстан также заключил двусторонние соглашения более чем с 50 странами в рамках Конвенции об избежании двойного налогообложения (КИДН). Это позволяет получать финансовую информацию и предотвращать двойное налогообложение.

В этот список входят: Великобритания, Италия, Канада, США, Нидерланды, Германия, Пакистан, Польша, Турция, Венгрия, Украина, Индия, Литва, Азербайджан, Беларусь, Россия, Узбекистан, Швеция, Болгария, Кыргызстан.

Дополнительно Казахстан получает данные от Ирана, Кореи, Чехии, Монголии, Бельгии, Туркменистана, Румынии, Франции, Грузии, Эстонии, Таджикистана, Швейцарии, Молдовы, Латвии, Китая, Норвегии, Австрии, Сингапура.

Также соглашения об избежании двойного налогообложения подписаны с Японией, Словакией, Малайзией, Арменией, Финляндией, Испанией, ОАЭ, Люксембургом, Катаром, Македонией, Вьетнамом, Саудовской Аравией, Словенией, Сербией, Ирландией, Хорватией, Кипром.

Казахстан ратифицировал многостороннюю Конвенцию о взаимной административной помощи по налоговым делам, подписанную в Страсбурге в 1988 году. Она предоставляет доступ к налоговой информации из более чем 100 стран, включая всех членов ОЭСР и некоторые другие юрисдикции.

США и Казахстан подписали соглашение Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), которое предусматривает автоматический обмен сведениями о финансовых счетах американских граждан и резидентов в казахстанских финансовых учреждениях.