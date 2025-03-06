Будьте бдительны: новая афера под видом легкого заработка в Казахстане

Мошенники продолжают придумывать новые способы обмана казахстанцев. На этот раз они заманивают жертв обещанием "легкого заработка" за просмотр видео и другого контента, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Специалисты Telegram-канала, занимающегося разоблачением мошеннических схем, подробно описали новый метод:
"В Telegram аферисты предлагают пользователям зарабатывать на просмотре фильмов, роликов и другого контента якобы для повышения статистики и продвижения товаров, услуг или аккаунтов в соцсетях. Однако, прежде чем приступить к работе, жертве предлагают внести залог или депозит, после чего злоумышленники попросту исчезают."
Отмечается, что преступники могут выдавать себя за сотрудников известных рекламных агентств, в том числе европейских компаний.
"Чаще всего на этот обман попадаются школьники и студенты. Запомните: никогда не переводите деньги в качестве залога за онлайн-работу!" – предупреждают эксперты.
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