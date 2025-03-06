На 8 Марта и Наурыз с 21 по 23 число будут закрыты пункты пропуска на границе с Китаем

Из-за празднования Международного женского дня и Наурыз мейрамы пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем временно приостановят работу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Zhang Yao/China News Service via Getty Images

«В связи с празднованием 8 Марта и Наурыз мейрамы с 21 по 23 марта 2025 года в Казахстане движение людей, транспорта и грузов через автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем будет приостановлено», – сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.

При этом железнодорожные пункты пропуска продолжат работать в обычном режиме.

КГД призывает перевозчиков и всех, кто планирует пересечение границы, заранее учитывать введенные ограничения при составлении маршрутов.