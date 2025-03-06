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06.03.2025, 17:26

Важные детали уплаты транспортного налога напомнили казахстанцам

Новости Казахстана 0 608

Департамент государственных доходов по Астане подготовил разъяснения по наиболее распространенным вопросам, связанным с уплатой транспортного налога, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz

Фото: kolesa.kz
Фото: kolesa.kz

1. Когда необходимо уплатить налог на транспорт?

Физические лица должны оплатить налог на транспортные средства до 1 апреля.

2. Как проверить задолженность?

Узнать о наличии задолженности можно несколькими способами:

  • На портале Комитета госдоходов (kgd.gov.kz) – в разделе "Электронные сервисы".
  • Через мобильное приложение "е-Salyq Azamat" – быстрое получение актуальной информации о налогах.

3. Как рассчитать сумму налога?

Самостоятельно рассчитать налог можно с помощью сервиса "Калькулятор" на портале kgd.gov.kz или в мобильном приложении "е-Salyq Azamat".

4. Кто освобождается от уплаты налога?

Налог не уплачивают следующие категории граждан:

  • Ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица.
  • Участники боевых действий за пределами страны.
  • Лица, награжденные советскими орденами и медалями за службу в годы ВОВ.
  • Герои Советского Союза, Социалистического Труда, кавалеры орденов "Отан" и "Слава".
  • Многодетные матери с наградами "Алтын алқа", "Күміс алқа" или званием "Мать-героиня".
  • Лица с инвалидностью (освобождение действует на одно транспортное средство).

Важно: Льгота не распространяется на легковые авто с объемом двигателя свыше 4000 куб. см, зарегистрированные после 31 декабря 2013 года.

5. Что будет, если не заплатить налог вовремя?

При просрочке начисляется пеня – 1,25-кратная ставка рефинансирования, установленная Национальным банком РК.

Дополнительная информация

  • Налог за 2024 год рассчитывается с учетом месячного расчетного показателя (МРП) 3692 тенге.
  • С 11 по 31 марта пользователи мобильных приложений банков второго уровня получат PUSH-уведомления о сумме налога.
  • Данные также доступны в сервисе "Предстоящие платежи" на kgd.gov.kz, в "е-Salyq Azamat" и банковских приложениях.
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