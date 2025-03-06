Важные детали уплаты транспортного налога напомнили казахстанцам

1. Когда необходимо уплатить налог на транспорт?
Физические лица должны оплатить налог на транспортные средства до 1 апреля.
2. Как проверить задолженность?
Узнать о наличии задолженности можно несколькими способами:
- На портале Комитета госдоходов (kgd.gov.kz) – в разделе "Электронные сервисы".
- Через мобильное приложение "е-Salyq Azamat" – быстрое получение актуальной информации о налогах.
3. Как рассчитать сумму налога?
Самостоятельно рассчитать налог можно с помощью сервиса "Калькулятор" на портале kgd.gov.kz или в мобильном приложении "е-Salyq Azamat".
4. Кто освобождается от уплаты налога?
Налог не уплачивают следующие категории граждан:
- Ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица.
- Участники боевых действий за пределами страны.
- Лица, награжденные советскими орденами и медалями за службу в годы ВОВ.
- Герои Советского Союза, Социалистического Труда, кавалеры орденов "Отан" и "Слава".
- Многодетные матери с наградами "Алтын алқа", "Күміс алқа" или званием "Мать-героиня".
- Лица с инвалидностью (освобождение действует на одно транспортное средство).
Важно: Льгота не распространяется на легковые авто с объемом двигателя свыше 4000 куб. см, зарегистрированные после 31 декабря 2013 года.
5. Что будет, если не заплатить налог вовремя?
При просрочке начисляется пеня – 1,25-кратная ставка рефинансирования, установленная Национальным банком РК.
Дополнительная информация
- Налог за 2024 год рассчитывается с учетом месячного расчетного показателя (МРП) 3692 тенге.
- С 11 по 31 марта пользователи мобильных приложений банков второго уровня получат PUSH-уведомления о сумме налога.
- Данные также доступны в сервисе "Предстоящие платежи" на kgd.gov.kz, в "е-Salyq Azamat" и банковских приложениях.
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