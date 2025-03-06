Важные детали уплаты транспортного налога напомнили казахстанцам

Департамент государственных доходов по Астане подготовил разъяснения по наиболее распространенным вопросам, связанным с уплатой транспортного налога, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz

Фото: kolesa.kz

1. Когда необходимо уплатить налог на транспорт?

Физические лица должны оплатить налог на транспортные средства до 1 апреля.

2. Как проверить задолженность?

Узнать о наличии задолженности можно несколькими способами:

На портале Комитета госдоходов (kgd.gov.kz) – в разделе "Электронные сервисы".

– в разделе "Электронные сервисы". Через мобильное приложение "е-Salyq Azamat" – быстрое получение актуальной информации о налогах.

3. Как рассчитать сумму налога?

Самостоятельно рассчитать налог можно с помощью сервиса "Калькулятор" на портале kgd.gov.kz или в мобильном приложении "е-Salyq Azamat".

4. Кто освобождается от уплаты налога?

Налог не уплачивают следующие категории граждан:

Ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица.

Участники боевых действий за пределами страны.

Лица, награжденные советскими орденами и медалями за службу в годы ВОВ.

Герои Советского Союза, Социалистического Труда, кавалеры орденов "Отан" и "Слава".

Многодетные матери с наградами "Алтын алқа", "Күміс алқа" или званием "Мать-героиня".

Лица с инвалидностью (освобождение действует на одно транспортное средство).

Важно: Льгота не распространяется на легковые авто с объемом двигателя свыше 4000 куб. см, зарегистрированные после 31 декабря 2013 года.

5. Что будет, если не заплатить налог вовремя?

При просрочке начисляется пеня – 1,25-кратная ставка рефинансирования, установленная Национальным банком РК.

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