ОДКБ сделала заявление о последствиях ввода войск Европы в Украину

«В случае введения военных контингентов европейских стран на Украину в регионе неизбежно возникнут новые риски безопасности. Это не может не беспокоить отдельные государства – члены организации, и саму организацию тоже. Организация готова предложить разные варианты помощи той стране, которая о такой помощи попросит. Только в полном соответствии с уставными документами ОДКБ и в соответствии с решениями совета коллективной безопасности ОДКБ», – заявили в ОДКБ в четверг.