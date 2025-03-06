ОДКБ сделала заявление о последствиях ввода войск Европы в Украину

Астана. 6 марта. КазТАГ – Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступила с заявлением относительно возможного ввода военных контингентов европейских стран в Украину, сообщает корреспондент агентства, сообщает Lada.kz
«В случае введения военных контингентов европейских стран на Украину в регионе неизбежно возникнут новые риски безопасности. Это не может не беспокоить отдельные государства – члены организации, и саму организацию тоже. Организация готова предложить разные варианты помощи той стране, которая о такой помощи попросит. Только в полном соответствии с уставными документами ОДКБ и в соответствии с решениями совета коллективной безопасности ОДКБ», – заявили в ОДКБ в четверг.
Обсуждения вероятности участия военных контингентов Европейского союза в украинском конфликте активизировались на фоне обострения отношений между Киевом и Вашингтоном, а также заявлений ряда европейских лидеров о необходимости обеспечения безопасности Украины без учета позиции США.
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