Путин и Токаев обсудили совместные проекты в торговле и энергетике

Российский президент Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сотрудничество в сфере энергетики и торгово-экономических отношений. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает Lada.kz

Фото: Александр Казаков/РИА Новости

В ходе беседы лидеры двух стран рассмотрели перспективы двустороннего взаимодействия, включая реализацию совместных проектов в указанных сферах, отмечается в заявлении.

Достигнутые договоренности по этим инициативам стали результатом визита Путина в Казахстан в ноябре прошлого года, уточнили в Кремле.

В конце ноября 2024 года российский президент подчеркнул, что Казахстан остается стратегическим партнером и надежным союзником России. Он отметил стремление обеих стран к поиску решений по сложным вопросам двустороннего сотрудничества.

Позднее директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что визит Путина в Казахстан прошел успешно. По его словам, несмотря на внешнее давление со стороны западных стран, Казахстан продолжает укреплять отношения с Россией. Также, как добавил эксперт, обсуждаются новые масштабные проекты, в том числе в атомной энергетике.