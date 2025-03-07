Запретить онлайн-выдачу первых займов хотят в Казахстане

Банкам и МФО в Казахстане могут запретить выдачу первых займов в онлайн-формате, сообщает Lada.kz со сслыкой на LS.

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Банкам и МФО могут запретить выдавать займы онлайн гражданам, оформляющим кредит впервые. Согласно предложению Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), в таких случаях договор должен заключаться только при личном присутствии заемщика в отделении банка или МФО. Это позволит кредиторам удостоверяться в личности клиента и исключить оформление займа без его ведома.

Кроме того, планируется ввести требование о получении согласия для выдачи потребительских кредитов гражданам до 21 года и старше 55 лет. Если договор оформляется онлайн, он должен подтверждаться через кредитное бюро или портал «электронного правительства».

Также предлагается ограничить число SIM-карт на одного абонента, обязать мобильных операторов проводить биометрическую идентификацию при заключении договоров, а также создать антифрод-системы для борьбы с мошенничеством. Дополнительно рассматривается ужесточение регулирования использования SIM-боксов в стране.