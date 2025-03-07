Без предупреждений: казахстанских предпринимателей будут штрафовать за завышение цен

В Казахстане с середины марта начнут штрафовать предпринимателей, если их торговая наценка на социально значимые продукты превысит 15%, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz
Предприниматели Казахстана будут нести финансовую ответственность за превышение предельно допустимой торговой наценки в 15% на социально значимые продовольственные товары. Если раньше нарушители отделывались предупреждениями, то теперь штрафы будут применяться вне зависимости от масштаба бизнеса. Это решение принято после многочисленных жалоб потребителей на рост цен.
Согласно закону, перечень социально значимых продуктов включает 19 наименований, на которые разрешена торговая наценка не более 15% от закупочной стоимости. Однако в некоторых регионах эти правила нарушаются. Например, в Павлодаре владельцы соцмагазинов стараются удерживать наценку на уровне 10% ради конкуренции, но признают, что работать с такой маржой невыгодно.
Несмотря на ограничения, случаи завышения цен фиксируются регулярно. В областном центре наказаны восемь магазинов за продажу картофеля с наценкой 16–20%. Один из супермаркетов продавал курицу по цене говядины, увеличив стоимость на 18%. Недавно выявлено новое нарушение – гречка продавалась по 450 тенге за кг при закупочной цене 295 тенге. До сих пор впервые нарушившие закон предприниматели отделывались предупреждением.
Ранее при первом нарушении предприниматели получали предупреждение, а при повторном – штраф. Теперь за любое нарушение сразу назначается штраф:
Как пояснил главный специалист Минторговли Казахстана Нурсултан Онербай, ужесточение связано с ростом жалоб граждан. Министерство заранее уведомило предпринимателей и провело разъяснительную работу в регионах.
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