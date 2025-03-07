18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
496.71
531.33
5.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
06.03.2025, 23:10

Без предупреждений: казахстанских предпринимателей будут штрафовать за завышение цен

Новости Казахстана 0 434

В Казахстане с середины марта начнут штрафовать предпринимателей, если их торговая наценка на социально значимые продукты превысит 15%, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Предприниматели Казахстана будут нести финансовую ответственность за превышение предельно допустимой торговой наценки в 15% на социально значимые продовольственные товары. Если раньше нарушители отделывались предупреждениями, то теперь штрафы будут применяться вне зависимости от масштаба бизнеса. Это решение принято после многочисленных жалоб потребителей на рост цен.

Какие товары входят в перечень социально-значимых?

Согласно закону, перечень социально значимых продуктов включает 19 наименований, на которые разрешена торговая наценка не более 15% от закупочной стоимости. Однако в некоторых регионах эти правила нарушаются. Например, в Павлодаре владельцы соцмагазинов стараются удерживать наценку на уровне 10% ради конкуренции, но признают, что работать с такой маржой невыгодно.

Частые нарушения

Несмотря на ограничения, случаи завышения цен фиксируются регулярно. В областном центре наказаны восемь магазинов за продажу картофеля с наценкой 16–20%. Один из супермаркетов продавал курицу по цене говядины, увеличив стоимость на 18%. Недавно выявлено новое нарушение – гречка продавалась по 450 тенге за кг при закупочной цене 295 тенге. До сих пор впервые нарушившие закон предприниматели отделывались предупреждением.

Какие штрафы грозят бизнесу?

Ранее при первом нарушении предприниматели получали предупреждение, а при повторном – штраф. Теперь за любое нарушение сразу назначается штраф:

  • Малый бизнес – 5 МРП (повторно – 10 МРП)
  • Средний бизнес – 35 МРП (повторно – 70 МРП)
  • Крупный бизнес – 150 МРП (повторно – 300 МРП)

Почему усилили контроль?

Как пояснил главный специалист Минторговли Казахстана Нурсултан Онербай, ужесточение связано с ростом жалоб граждан. Министерство заранее уведомило предпринимателей и провело разъяснительную работу в регионах.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...