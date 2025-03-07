За подключение к чужому Wi-Fi казахстанцам грозит уголовная ответственность

Жители Казахстана используют чужой Wi-Fi, не задумываясь о возможных последствиях. Такое поведение может привести к административной или даже уголовной ответственности. За несанкционированное подключение к интернету предусмотрено наказание, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: freepik

Председатель совета ассоциации палат юридических консультантов Фарид Алиев пояснил, что подключение к чужой сети Wi-Fi без разрешения владельца может рассматриваться как незаконный доступ к информационной системе. В зависимости от обстоятельств такое нарушение может повлечь административную или даже уголовную ответственность.

Наказание за незаконное подключение

Административная ответственность:

В КоАП нет отдельной статьи за несанкционированное подключение, но оно может подпадать под статью 641 – «Нарушение законодательства об информатизации». Штраф составляет от 15 до 200 МРП (58 980 – 786 400 тенге в 2025 году).

Уголовная ответственность:

Если незаконное подключение нанесло ущерб (например, привело к краже данных), применяется статья 205 УК РК. Возможные наказания:

штраф от 160 до 200 МРП,

исправительные или общественные работы,

арест до 50 суток,

ограничение или лишение свободы до 2 лет.

Как обнаружить посторонних пользователей

Проверить список подключенных устройств можно через настройки роутера, включить уведомления о новых подключениях или обратиться к провайдеру.

Как защитить сеть

Установить сложный пароль,

Включить фильтрацию по MAC-адресам,

Периодически проверять сеть на наличие посторонних устройств.

Не подключайтесь к чужому Wi-Fi без разрешения – это может обойтись дорого.