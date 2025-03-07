За подключение к чужому Wi-Fi казахстанцам грозит уголовная ответственность

Жители Казахстана используют чужой Wi-Fi, не задумываясь о возможных последствиях. Такое поведение может привести к административной или даже уголовной ответственности. За несанкционированное подключение к интернету предусмотрено наказание, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Председатель совета ассоциации палат юридических консультантов Фарид Алиев пояснил, что подключение к чужой сети Wi-Fi без разрешения владельца может рассматриваться как незаконный доступ к информационной системе. В зависимости от обстоятельств такое нарушение может повлечь административную или даже уголовную ответственность.
Административная ответственность:
В КоАП нет отдельной статьи за несанкционированное подключение, но оно может подпадать под статью 641 – «Нарушение законодательства об информатизации». Штраф составляет от 15 до 200 МРП (58 980 – 786 400 тенге в 2025 году).
Уголовная ответственность:
Если незаконное подключение нанесло ущерб (например, привело к краже данных), применяется статья 205 УК РК. Возможные наказания:
Проверить список подключенных устройств можно через настройки роутера, включить уведомления о новых подключениях или обратиться к провайдеру.
Не подключайтесь к чужому Wi-Fi без разрешения – это может обойтись дорого.
Комментарии0 комментарий(ев)