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07.03.2025, 07:13

За подключение к чужому Wi-Fi казахстанцам грозит уголовная ответственность

Новости Казахстана 0 3 115

Жители Казахстана используют чужой Wi-Fi, не задумываясь о возможных последствиях. Такое поведение может привести к административной или даже уголовной ответственности. За несанкционированное подключение к интернету предусмотрено наказание, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

Председатель совета ассоциации палат юридических консультантов Фарид Алиев пояснил, что подключение к чужой сети Wi-Fi без разрешения владельца может рассматриваться как незаконный доступ к информационной системе. В зависимости от обстоятельств такое нарушение может повлечь административную или даже уголовную ответственность.

Наказание за незаконное подключение

Административная ответственность:
В КоАП нет отдельной статьи за несанкционированное подключение, но оно может подпадать под статью 641 – «Нарушение законодательства об информатизации». Штраф составляет от 15 до 200 МРП (58 980 – 786 400 тенге в 2025 году).

Уголовная ответственность:
Если незаконное подключение нанесло ущерб (например, привело к краже данных), применяется статья 205 УК РК. Возможные наказания:

  • штраф от 160 до 200 МРП,
  • исправительные или общественные работы,
  • арест до 50 суток,
  • ограничение или лишение свободы до 2 лет.

Как обнаружить посторонних пользователей

Проверить список подключенных устройств можно через настройки роутера, включить уведомления о новых подключениях или обратиться к провайдеру.

Как защитить сеть

  • Установить сложный пароль,
  • Включить фильтрацию по MAC-адресам,
  • Периодически проверять сеть на наличие посторонних устройств.

Не подключайтесь к чужому Wi-Fi без разрешения – это может обойтись дорого.

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