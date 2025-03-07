Огненный столб в 20 метров: в Атырауской области вспыхнула нефтяная скважина (видео)

На месторождении Западная Прорва в Атырауской области 6 марта произошел выброс газа, вследствие чего над скважиной вспыхнул огонь, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Видео с места инцидента появилось в Telegram-канале PetroCouncil.
По информации авторов публикации, произошло возгорание газа, а высота огненного столба достигла примерно 20 метров.
В АО "Эмбамунайгаз", которому принадлежит скважина, прокомментировали ситуацию в своем Telegram-канале.
Как уточнили в компании, во время спуска насосно-компрессорной трубы после перфорации произошло газопроявление, вызвавшее выброс.
"Жертв и пострадавших нет. Оперативный штаб ЭМГ незамедлительно принял меры: территория вокруг скважины оцеплена, ведутся восстановительные работы", – говорится в заявлении.
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