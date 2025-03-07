Долги по микрокредитам в Казахстане: кто может помочь?

В Казахстане работает институт микрофинансового омбудсмана, который помогает урегулировать разногласия между заемщиками микрокредитов и микрофинансовыми организациями (МФО). Сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
С конца 2024 года граждане Казахстана получили возможность бесплатно решать вопросы, связанные с просроченными микрозаймами, благодаря введению института микрофинансового омбудсмана.
Как поясняет Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, омбудсман помогает заемщикам в урегулировании споров с МФО, оставаясь при этом независимым. Его главная задача — найти компромиссное решение, удовлетворяющее обе стороны.
Важно отметить, что, как и банковский омбудсман, микрофинансовый омбудсман оказывает услуги на безвозмездной основе, а его решения обязательны для исполнения кредиторами.
Казахстанцы, столкнувшиеся с несправедливостью со стороны МФО, могут обратиться к омбудсману следующими способами:
При подаче обращения необходимо предоставить следующие документы:
Дополнительную информацию можно получить, обратившись к микрофинансовому омбудсману по телефонам:
+7 (727) 338 22 44
+7 (727) 338 22 25
Комментарии0 комментарий(ев)