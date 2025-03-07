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07.03.2025, 09:22

Долги по микрокредитам в Казахстане: кто может помочь?

Новости Казахстана 0 2 390

В Казахстане работает институт микрофинансового омбудсмана, который помогает урегулировать разногласия между заемщиками микрокредитов и микрофинансовыми организациями (МФО). Сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

С конца 2024 года граждане Казахстана получили возможность бесплатно решать вопросы, связанные с просроченными микрозаймами, благодаря введению института микрофинансового омбудсмана.

Как поясняет Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, омбудсман помогает заемщикам в урегулировании споров с МФО, оставаясь при этом независимым. Его главная задача — найти компромиссное решение, удовлетворяющее обе стороны.

Важно отметить, что, как и банковский омбудсман, микрофинансовый омбудсман оказывает услуги на безвозмездной основе, а его решения обязательны для исполнения кредиторами.

Казахстанцы, столкнувшиеся с несправедливостью со стороны МФО, могут обратиться к омбудсману следующими способами:

  • через официальный сайт;
  • по электронной почте: info@mfombudsman.kz;
  • лично, посетив офис по адресу: г. Алматы, ул. Мынбаева, 53, 3 этаж, офис 321.

При подаче обращения необходимо предоставить следующие документы:

  • заполненную анкету заемщика (шаблон доступен на официальном сайте);
  • удостоверение личности;
  • договор микрокредита, график платежей и дополнительные соглашения (при наличии);
  • заявления, ранее поданные в МФО или к лицу, которому переуступлено право требования, а также их ответы;
  • согласие на обработку персональных данных и получение кредитного отчета.

Дополнительную информацию можно получить, обратившись к микрофинансовому омбудсману по телефонам:

 +7 (727) 338 22 44
 +7 (727) 338 22 25

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