Афера на 92 миллиона: мошенник обманул казахстанцев, обещая работу в Южной Корее

Мошенник С 2023 по 2024 годы обманывал жителей Туркестанской области, обещая содействие в получении рабочей визы для трудоустройства в Южной Корее, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz

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Всего в его ловушку попались 23 человека, передавшие аферисту 92 020 000 тенге, уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.

В суде государственный обвинитель полностью доказал вину подсудимого.

По итогам разбирательства мошенника приговорили к шести годам лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски всех 23 потерпевших.

Приговор пока не вступил в законную силу.