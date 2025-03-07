Афера на 92 миллиона: мошенник обманул казахстанцев, обещая работу в Южной Корее

Мошенник С 2023 по 2024 годы обманывал жителей Туркестанской области, обещая содействие в получении рабочей визы для трудоустройства в Южной Корее, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz
Всего в его ловушку попались 23 человека, передавшие аферисту 92 020 000 тенге, уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.
В суде государственный обвинитель полностью доказал вину подсудимого.
По итогам разбирательства мошенника приговорили к шести годам лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски всех 23 потерпевших.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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