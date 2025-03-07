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07.03.2025, 10:47

Казахстанские бизнесмены под угрозой: грядущие налоговые изменения несут серьезные риски

Новости Казахстана 0 1 136

Значительная часть бизнеса может прекратить свою деятельность, если в Казахстане будут приняты предложенные изменения в налоговом законодательстве. Такое мнение в беседе с LS выразил уполномоченный по защите прав предпринимателей Канат Нуров, сообщает Lada.kz

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Обсуждая фискальные изменения с LS, К. Нуров отметил, что дискуссия продолжится, так как борьба еще не завершена.

О налоговой системе:
По его мнению, унификация налогов необходима, но коэффициент нагрузки на бизнес не должен расти. "Если заменять розничные выплаты на НДС, КНН должен остаться прежним. Если же целью является увеличение налогов для роста бюджета, это ошибка", – заявил он на CFO Summit.

О госрасходах и налогах:
Эксперт подчеркнул, что сначала нужно контролировать госрасходы, а предсказуемость налоговой системы важнее роста доходов. По его оценке, текущие изменения могут привести к закрытию 30% бизнеса. "Многие налаженные процессы могут затормозиться. Важно обсуждать правовую и политическую целесообразность мер", – добавил он.

О налоговом контроле:
Комментируя слова премьера Бектенова о налогах для крупного бизнеса, Нуров отметил, что это начало серьезных изменений. "Главная проблема – налоговые льготы и преференции. Если уход от выплат был законным – это одно, если нет, то вмешательство оправдано", – пояснил он.

О давлении на бизнес:
Омбудсмен считает, что регулирование является ключевой причиной оттока инвестиций. "Чем сильнее государство, тем жестче давление на бизнес. Это вредит больше, чем внешние факторы", – отметил он.

О барьерах для экспорта:
Нарушение свободы предпринимательства и контрактов, а также ограничение экспортных поставок – серьезные препятствия. Нуров предложил разрешить экспорт пропорционально внутренним продажам, что повысит заинтересованность компаний в обеспечении страны продукцией.

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